Сябитова о травле в школе из-за бедности: «Учебные годы были ужасны»

Роза Сябитова сейчас живет в роскошном доме, работает ведущей в популярной передаче «Давай поженимся!» на Первом канале. И старательно считает на шоу приданое невест и заработки женихов.

Однако детство ее было настолько бедным, что это бросалось в глаза. Одноклассники посмеивались над ней и постоянно подвергали травле.

«Училась я в самой обычной школе номер 703. Хороших воспоминаний о том времени у меня, если честно, нет. Учебные годы мои были ужасны», — рассказала Сябитва «Мосленте».

Роза Сябитова сказала, что она при этом не опускала руки и все время отбивалась от нападок школьников. Не исключено, что именно это сделало ее сильной.

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