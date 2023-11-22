Поргина о последних часах Караченцова: «Он умирал на моих руках, я целовала его бесконечно»

Вдова Николая Караченцова — Людмила Поргина — рассказала, что постоянно находилась с актером в последние часы его жизни. Она делала все, чтобы облегчить ему страдания.

«Он умирал на моих руках, я целовала его бесконечно. Он уже терял сознание, я не отходила ни в коем случае!» — заявила она в студии программы «Малахов».

Поргина осудила вдову Градского Коташенко за то, что та бросила певца одного в квартире в плохом состоянии. Актриса уверена, что Мариной двигали только деньги, любви там не было.

«Когда нам сказали, что Коле осталось три дня — я обзвонила всех друзей, чтобы приехали и простились», — добавила Поргина.

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