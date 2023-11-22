Саша Петров привез жену Викторию в свой родной город Переславль-Залесский до свадебных гуляний

Саша Петров тайно от всех женился на своей девушке Виктории, оставив ее без свадьбы. Они просто расписались в ЗАГСе. Позже актер решил уладить это недоразумение. Звезда Московского драматического театра Ермоловой готовится к пышному торжеству. Похоже, что экономить на празднике в честь молодой жены Александр не будет. Кстати, актер даже привез возлюбленную в свой родной город. В Переславле-Залесском у Саши Петрова живет мама. Татьяна Лескова сразу же приняла новоиспеченную невестку в семью. Виктории удалось поладить со свекровью.

«Приезжайте в Переславль, тут хорошо», — подписал совместный снимок с женой Саша Петров.

Ранее актер подмечал, что недолго думал, решив жениться на Виктории. Таких как она, по словам Саши, он еще не встречал. Свою избранницу Петров назвал скромной, интеллигентной и образованной, сделав упор на то, что Виктория из полной семьи.

Кстати, до знакомства с Викой, актер встречался со Стасей Милославской, ради которой, он бросил Ирину Старшенбаум. Последняя даже поздравила Сашу Петрова с женитьбой.