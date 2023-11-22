Саша Петров привез жену Викторию в свой родной город Переславль-Залесский до свадебных гуляний

Александр Петров с женой Викторией. Фото: соцсети

Влюбленные хотят устроить пышное свадебное торжество 25 ноября. На праздник пригласили 250 человек.

Саша Петров тайно от всех женился на своей девушке Виктории, оставив ее без свадьбы. Они просто расписались в ЗАГСе. Позже актер решил уладить это недоразумение. Звезда Московского драматического театра Ермоловой готовится к пышному торжеству. Похоже, что экономить на празднике в честь молодой жены Александр не будет. Кстати, актер даже привез возлюбленную в свой родной город. В Переславле-Залесском у Саши Петрова живет мама. Татьяна Лескова сразу же приняла новоиспеченную невестку в семью. Виктории удалось поладить со свекровью.

«Приезжайте в Переславль, тут хорошо», — подписал совместный снимок с женой Саша Петров.

Ранее актер подмечал, что недолго думал, решив жениться на Виктории. Таких как она, по словам Саши, он еще не встречал. Свою избранницу Петров назвал скромной, интеллигентной и образованной, сделав упор на то, что Виктория из полной семьи.

Кстати, до знакомства с Викой, актер встречался со Стасей Милославской, ради которой, он бросил Ирину Старшенбаум. Последняя даже поздравила Сашу Петрова с женитьбой.

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