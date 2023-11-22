Кристина Орбакайте напомнила о выходе нового сезона сериала «Тест на беременность» с ее участием

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. Много времени она проводит не только в России, где у нее съемки в различных проектах и концертная деятельность, но и в Америке. Старший сын артистки, Никита Пресняков, получил образование в США, однако потом вернулся на родину — женился, создал свою музыкальную группу и осел на бывшей даче Аллы Пугачевой в Малых Бережках на Истре. Сейчас внук Примадонны вместе с женой моделью Аленой Красновой также находится в Штатах.

В окружении Кристины Орбакайте дали понять, что ее сын занял апартаменты звезды в Майами. А сама артистка с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочкой Клавдией переехала в Нью-Йорк. Внучка Аллы Пугачевой пока учится в американской школе. Клавдия бегло говорит на русском, английском и учит испанский.

В своем Telegram-канале Кристина Орбакайте напомнила русскоязычной публике о том, что совсем скоро, с 27 ноября, стартует показ нового сезона сериала «Тест на беременность» с ее участием. Проект покажут на Первом канале. В сериале актриса предстала в непривычном образе — с каре и темными волосами.