Сиделка Градского: «Мы три раза пытались вызвать скорую, когда он умирал»

Сиделка Александра Градского — Нигора Фазилова — рассказала о последних днях жизни знаменитого певца. По ее словам, артист был строгим и требовательным.

«Сначала было все нормально. Александр сам вставал, хотел жить. Но потом произошел инсульт, мы вызвали скорую, его забрали», — рассказала она Андрею Малахову.

А на следующий день Градский ей приснился.

«Говорит, я со всеми попрощался, а с тобой нет. Я ухожу. И через час он действительно умер», — сообщила Фазилова.

При этом, по данным врачей, инсульт у Градского развивался восемь часов до того момента, как его забрали медики. Нигора утверждает, что они три раза пытались вызвать ему скорую помощь, но он сам отказывался. Артист хотел оставаться дома.

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