Кейт Миддлтон не сделала реверанс королеве Камилле, нарушив протокол

На встрече принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруги Ким Кеон Хи в Великобритании, принцесса Уэльская нарушила королевский протокол.

После того, как пары были представлены друг другу, они прибыли на парад конной гвардии в центре Лондона, где их ждали король Великобритании Карл III и королева Камилла.

Принцесса Уэльская сделала реверанс перед отцом своего мужа, но не склонила голову перед его женой, тем самым пойдя наперекор принятым в монаршей семье правилам, сообщает New York Post.

Журналисты не исключают, что Кейт Миддлтон хотела сделать один поклон на двоих, но получилось неловко — только в сторону короля.

Однако ранее Кейт Миддлтон уже замечалась с аналогичной ситуацией на коронации Карла III в мае. Тогда она не стала приклонять голову перед королевой, покидая Вестминстерское аббатство.

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