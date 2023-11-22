Наталья Рудова призналась, что специально распускала слухи про бывших возлюбленных

38-летняя актриса Наталья Рудова призналась, что способна на месть в отношении бывших возлюбленных, которые ее обидели. Делает она это при помощи выдуманных историй, выдавая их за факты из жизни.

«Я офигительно вру. Всю жизнь. <…> Мне сложно не поверить», — сказала Наталья Рудова корреспонденту 5-tv.ru.

Звезда говорит, что распускает грязные слухи про бывших ради «чувства удовлетворения». Однако при этом заверяет, что делает это «невинно».

«Я не сторонник того, когда нужно „ждать кармы“», — заявила Рудова.

Артистка при этом признает, что слухи несут в себе отрицательную энергию и идти на поводу эмоций плохо, но позволяет себе эту маленькую слабость.

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