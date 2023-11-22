Поклонники SHAMAN собрали 724 тысячи рублей в честь его дня рождения

В среду, 22 ноября, известный певец SHAMAN празднует свое 32-летие. К своему возрасту молодой человек достиг огромных высот, благодаря своему упорству и таланту.

Его поклонники в честь праздника собрали 724 тысячи рублей и собираются перевести все деньги в помощь военным врачам.

SHAMAN, узнав об этом, пообещал добавить еще 300 тысяч рублей, чтобы получилась красивая сумма.

В ближайшее время медики получат один миллион рублей на необходимые нужды.

«Вы у меня самые лучшие!» — обратился SHAMAN к своим подписчикам.

С днем рождения!

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