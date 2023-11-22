Теща Александра Петрова рассказала о готовящейся свадьбе: «Как же мы переживаем!»

Уже в ближайшую субботу, 25 ноября, известный актер Александр Петров отпразднует свою свадьбу в одном из ресторанов Подмосковья. Подготовка к торжеству идет полным ходом. Ожидается, что на мероприятии соберутся 250 человек.

Новоявленная теща артиста Татьяна Лескова рассказала журналистам, что они переживают накануне свадьбы дочери. Но все счастливы.

«Конечно, мы собираемся, переживаем! Ну как обычно готовятся к свадьбам — с волнением, суетой и трепетом», — призналась теща Саши.

Детали свадьбы пока неизвестны.

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