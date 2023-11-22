Пиджак Жириновского выставят на аукцион за 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге состоится аукцион, на котором выставят вещи российских знаменитостей. Одна из ценностей — пиджак Владимира Жириновского. Его можно будет примерить в ходе торгов всем желающим, сообщает 5-tv.ru.

Предмет гардероба политика изначально предложат приобрести за 200 тысяч рублей. Однако известно, что стоимость вещи во время проведения аукциона может подняться в разы.

Пиджак Владимир Вольфович подарил своему избирателю — жителю Подмосковья, а также написал ему именное поздравление на бланке Государственной думы. Он идет в комплекте с пиджаком на аукционе.

Также на торги выставят пуанты Майи Плисецкой, автограф Виктора Цоя и редкую фотографию Че Гевары.

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