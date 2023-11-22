Подольская рассказала, что свободно гуляет по Москве: «Шапку надеваю, никто не узнает»

Наталья Подольская раскрыла, что нередко появляется на улицах Москвы неузнанной. Она любит прогулки и не хочет отказываться от них из-за своей популярности.

Дабы не испортить променад Подольская старается создать образ «серого человека», отказавшись от броских нарядов и яркого имиджа.

«Чтобы остаться незамеченной, я шапку надеваю, волосы убираю, и тебя уже никто не узнает», — поведала Подольская на пресс-бранче «Золотого граммофона».

В ближайшее время Наталья планирует прогуляться со своей сестрой-близняшкой и мамой по центру столицы. А также посетить в компании родственников один из ресторанов Москвы.

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