Зепюр Брутян: «После родов весила 64 килограмма, а сейчас уже 47»

Жена известного актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала своим подписчикам, что ей удалось привести в порядок фигуру после родов. Актриса интенсивно занималась в спортзале, спуску себе не давала.

«После родов весила 64 килограмма. А сейчас уже 47. Радуюсь», — заявила она.

Зепюр также уточнила, что ни на каких диетах она не сидела. Только правильное питание и физические нагрузки — все.

Мясо выбирала нежирное — говядину, индейку и курицу. Полностью исключила свинину. Ела много зелени.

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