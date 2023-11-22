На певца Шарлота могут возбудить сразу два дела

В правоохранительных органах сообщили, что на певца Шарлота в ближайшее время могут возбудить сразу два административных дела.

Речь идет о таких статьях, как 19.16 КОАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина» и 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

В настоящий момент Эдуард Шарлот находится в участке, артиста задержали в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Армении.

Шарлот не так давно на камеру сжег свой российский паспорт и хвалился этим поступком. Кроме того, он распространял фейки по поводу мировой ситуации.

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