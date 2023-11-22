Егор Крид заявил, что хочет найти себе жену, но не любит свидания

Егор Крид заявил, что в свои 27 лет готов распрощаться со статусом холостяка. Однако ходить на свидания он не любит.

Артист признался, что не прочь жениться на девушке, которая будет ему близка по духу, проявится как «его человек».

«Надеюсь, что мой статус холостяка будет не вечным», — сказал Крид журналистам «Газеты.Ru».

По словам певца, в свиданиях его смущает искусственность ситуации, когда парень и девушка долго готовятся к встрече, надевают свои лучшие наряды, работают над внешностью, потом тщательно подбирают слова при встрече. И все для того, чтобы произвести впечатление друг на друга.

Часто вообще не понятно, какой человек на самом деле за этой игрой в «хорошего человека».

«Я люблю как-то проще. Чтобы все было естественно, без вот этого: «Как ты? Расскажи о себе». Не так, чтобы мы красиво оделись, напшикались, пришли в ресторан — и такие: «Мы будем очень хорошими», — рассудил Егор Крид.

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