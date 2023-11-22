Кате Лель стали поступать предложения о работе из-за рубежа: «Звонили лейблы мирового масштаба»

Катя Лель. Фото: Global Look Press

Певица стала вновь популярна благодаря блогерам из TikTok.

Катя Лель призналась, что переживает новую волну популярности. Но на сей раз известность приобрела более глобальные масштабы, перешагнув границы России и постсоветского пространства.

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», — рассказала Катя Лель РИА Новости. 

Вторая волна популярности пришла к Кате Лель после того, как ее хит «Мармеладный» двадцатилетней давности завирусился в TikTok.

Иностранные блогеры стали один за другим распространять видео, на которых примеряли меховые наряды, танцевали и открывали рты, пытаясь попасть в слова российской песни.

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