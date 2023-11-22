Кате Лель стали поступать предложения о работе из-за рубежа: «Звонили лейблы мирового масштаба»

Катя Лель призналась, что переживает новую волну популярности. Но на сей раз известность приобрела более глобальные масштабы, перешагнув границы России и постсоветского пространства.

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», — рассказала Катя Лель РИА Новости.

Вторая волна популярности пришла к Кате Лель после того, как ее хит «Мармеладный» двадцатилетней давности завирусился в TikTok.

Иностранные блогеры стали один за другим распространять видео, на которых примеряли меховые наряды, танцевали и открывали рты, пытаясь попасть в слова российской песни.

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