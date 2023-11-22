Сжигавшего российский паспорт певца Шарлота задержали в аэропорту

Певец Шарлот был задержан полицейскими в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сразу по его прилете из Еревана. Артиста увели в наручниках в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее Шарлот засветился скандальными высказываниями и публичным сожжением российского паспорта. Видео с актом вандализма певец выложил в соцсети. В этот момент певец находился в Армении.

Позже он заявил, что возвращается в России дабы «сражаться за русскоязычную культуру», и выставил в личный блог фото с билетом на самолет.

Как пишет издание «Царьград», в настоящий момент Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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