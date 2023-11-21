Кейт Миддлтон нарушила протокол на встрече с президентом и первой леди Южной Кореи, показав ноги

Для такого случая принцесса Уэльская выбрала наряд, в котором уже появлялась на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве в 2021 году. Она приехала на машине в ярко-красном платье выше колен и длинном кейпе такого же цвета бренда Catherine Walker. К слову, наряд стоит около 330 тысяч рублей; Элегантный лук дополнили шляпка с широкими полями Джейн Тейлор и туфли из мягкой замши на шпильке от Джанвито Росси.

Она выдержала монохромный лук. Но когда жена принца Уильяма выходила из машины, то показала свои ноги, так как платье приподнялось, а кейп раскрылся. Монаршия особа показала больше оголенных ног, чем это положено по строгому королевскому протоколу.

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Но стоит отметить, что Миддлтон своим ансамблем отдала дань уважения покойной Елизавете II, которая обожала эту цветовую гамму. Англичане были в восторге от ее образа.