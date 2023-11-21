Кейт Миддлтон нарушила протокол на встрече с президентом и первой леди Южной Кореи, показав ноги

Кейт Миддлтон уже давно стала женой принца Уильяма. Она регулярно выполняет королевские обязанности. После смерти королевы Елизаветы II она удостоилась титула принцессы Уэльской, но это также прибавило ей работы.
21 ноября в Великобританию прилетели с визитом президент Юн Сок Ель и первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи. Члены королевской семьи приготовились к втречеи с гостями. Кэтрин особое внимание уделила наряду, но не обошлось без конфуза.
Для такого случая принцесса Уэльская выбрала наряд, в котором уже появлялась на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве в 2021 году. Она приехала на машине в ярко-красном платье выше колен и длинном кейпе такого же цвета бренда Catherine Walker. К слову, наряд стоит около 330 тысяч рублей; Элегантный лук дополнили шляпка с широкими полями Джейн Тейлор и туфли из мягкой замши на шпильке от Джанвито Росси.
Она выдержала монохромный лук. Но когда жена принца Уильяма выходила из машины, то показала свои ноги, так как платье приподнялось, а кейп раскрылся. Монаршия особа показала больше оголенных ног, чем это положено по строгому королевскому протоколу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Но стоит отметить, что Миддлтон своим ансамблем отдала дань уважения покойной Елизавете II, которая обожала эту цветовую гамму. Англичане были в восторге от ее образа.