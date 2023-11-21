Агата Муцениеце съездила в Латвию, чтобы сделать сыну Павла Прилучного новый паспорт

Но в ноябре Муцениеце ездила в Латвию одна. Она призналась, что это поездка не ради встречи с мамой и сестрой. Актриса решила позаботиться о том, чтобы у ее детей были действующие загранпаспорта. А так как у Тимофея и Мии гражданство ЕС, ей нужно менять документы в Латвии.

«По-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов», — посетовала экс-жена Прилучного. «Я выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду в другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», — добавила она, пишет Voice.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что пока у бывших супругов напряженные отношения. Прилучный может отказать Агате в разрешение на вывоз детей за границу. Недавно актриса подала на него в суд. Она хочет, чтобы ей увеличили алименты на 30%, так как ей пока платят около 200 тысяч рублей, чего не хватает даже на оплату школы для Мии и Тимофея.