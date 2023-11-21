Антон Гусев из «Дома-2» увез новую возлюбленную в Китай

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец встретил новую избранницу по имени Яна. Влюбленные транслируют в Сети, что очень счастливы вместе.

Прекрасные отношения пары длятся уже второй год. Антон Гусев и Яна много времени проводят вместе, познакомили своих детей от разных браков и часто путешествуют вдвоем.

Так, например, сейчас Антон Гусев и Яна находятся в Китае. Судя по всему, оба очень вдохновлены поездкой. В микроблоге Яна сообщила, что это турне не похоже на все другие.

«Путешествие, не похожее ни на одно из предыдущих. Еще одна страна в копилку», - написала избранница Антона Гусева.

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