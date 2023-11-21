Бузова оговорилась в шоу, назвав сцену в клипе со Стасом Бондаренко «пастэльной»

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Более 20 лет она трудится на телевидении. Не раз артистка оказывалась в конфузных ситуаций. Порой она падает в кадре или произносит слова неправильно. Сама телеведущая оправдывалась тем, что не может знать все.
На днях она вернулась после съемок в Китае, где провела больше месяца. Теперь звезда готовится к сольным концертам. Она стала гостьей в шоу у Басты «Вопрос ребром». Ей пришлось отвечать на разные вопросы, в том числе очень личные.
Ее спросили и про страстную сцену в новом клипе Ольги на трек «Позови». У певицы поинтересовались, действительно ли она поцеловала в засос мужчину для съемок, как выбирала актера на эту роли и что чувствовала в момент поцелуя. Телеведущая подчеркнула, что это был Стас Бондаренко.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Это фантастический актер Станислав Бондаренко, с которым мы сняли первую часть нашей такой сериальной истории, потом перетекшей в песню «Верни», где в конце его убили. Мы сняли продолжение это песня «Позови».
Действительно мы в клипе целуемся. Для меня было сложно, это мой первый такой актерский опыт. Мы сняли эти кадры сразу же, без репетиций и каскадеров. Я могу сказать, что его супруга сказала, что это самая красивая пастЭльная сцена в фильмЕографии Бондаренко», – сказала артистка.
«ПастЭльная? Пастельная, Бузова!» – поправил ее Баста, посмеялся. «А типо пастельная, в умеренных тонах!» – пошутил он.
Зрители тоже едва сдержали смех. А кадры из шоу с перлом Ольги разошлись по Сети. Примечательно, что она не стала смущаться из-за своего конфуза.