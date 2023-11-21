Бузова оговорилась в шоу, назвав сцену в клипе со Стасом Бондаренко «пастэльной»

Ее спросили и про страстную сцену в новом клипе Ольги на трек «Позови». У певицы поинтересовались, действительно ли она поцеловала в засос мужчину для съемок, как выбирала актера на эту роли и что чувствовала в момент поцелуя. Телеведущая подчеркнула, что это был Стас Бондаренко.

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«Это фантастический актер Станислав Бондаренко, с которым мы сняли первую часть нашей такой сериальной истории, потом перетекшей в песню «Верни», где в конце его убили. Мы сняли продолжение это песня «Позови». Действительно мы в клипе целуемся. Для меня было сложно, это мой первый такой актерский опыт. Мы сняли эти кадры сразу же, без репетиций и каскадеров. Я могу сказать, что его супруга сказала, что это самая красивая пастЭльная сцена в фильмЕографии Бондаренко», – сказала артистка. «ПастЭльная? Пастельная, Бузова!» – поправил ее Баста, посмеялся. «А типо пастельная, в умеренных тонах!» – пошутил он.

Зрители тоже едва сдержали смех. А кадры из шоу с перлом Ольги разошлись по Сети. Примечательно, что она не стала смущаться из-за своего конфуза.