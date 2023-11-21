Егор Крид станет ведущим нового проекта на СТС

В этот вторник, 21 ноября, телеканал СТС презентовал свои проекты, которые телезрители увидят в новом сезоне. Так, поклонников ждут новый сезон шоу «Суперниндзя» в несколько измененном формате. Сейчас проходят кастинги для желающих принять участие в проекте. Увидят телезрители и программу «Суперниндзя. Дети».

Запустит СТС и громкий проект «Прятки» с ведущим Егором Кридом. По сюжету, звезды будут прятаться в домах с привидениями, бункерах, заброшенных зданиях. Победителем и обладателем главного приза станет тот, кого не смогут найти. Известно, что в проекте примут участие футболист Артем Дзюба и певица Клава Кока.

Что касается фильмов и сериалов, то СТС покажет в 2024 году комедийный русский вестерн «Инспектор Гаврилов», в котором криминальный авторитет поменяется ролями с полицейским. В главной роли - Виктор Добронравов. Зрители увидят мистический сериал «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной в главной роли, сериалы «Плакса», «Короче, план такой».

Что касается ближайших, новогодних, планов, то СТС порадует зрителей несколькими фильмами. Канал покажет «Новогодние папины дочки», действие которых происходит в подмосковном отеле. «Ивановы-Ивановы Новогодние приключения», лирическую комедия «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина в духе «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Напомним, ранее стало известно, что СТС снимет продолжение культового сериала начала нулевых годов - «Не родись красивой». Кроме этого, в новом сезоне на СТС после годовой паузы вернется Дмитрий Нагиев, он сыграет криминального авторитета в сериале «Кто быстрее».

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