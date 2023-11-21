Актер Истринского драматического театра Максим Шахров погиб в автоаварии

Максим Шахров работал в Истринском муниципальном драматическом театре. 21 ноября стало известно, что он погиб. 27-летний актер направлялся на репетицию, когда случилось ДТП. Он не выжил. О случившемся сообщили в Telegram-канале театра, где артист играл.
«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова», – написано в сообщении.
Добавим, что Максим Шахровв свое время окончил Московский государственный институт культуры. Он получил образование по специальности «артист драматического театра и кино».
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Три года он трудился в Истринском муниципальном драматическом театре. Зрители видели его в таких постановках, как «Тайна волшебных часов», «Бременские музыканты», «Укрощение строптивой». А в 2023 году также вышел фильм «Закрытый уровень», в котором он снялся.
«Двадцать три роли за три года! Незабываемый Есенин, Маленький Мук, Панталоне в «Слуге двух господ», Сережа в «Отвертке» и другие его замечательные роли. Трудно смириться», – отметили его коллеги в соцсети.