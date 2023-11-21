Актер Истринского драматического театра Максим Шахров погиб в автоаварии

Добавим, что Максим Шахровв свое время окончил Московский государственный институт культуры. Он получил образование по специальности «артист драматического театра и кино».

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Три года он трудился в Истринском муниципальном драматическом театре. Зрители видели его в таких постановках, как «Тайна волшебных часов», «Бременские музыканты», «Укрощение строптивой». А в 2023 году также вышел фильм «Закрытый уровень», в котором он снялся.