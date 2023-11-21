Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение после годовой паузы

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в последнее время старается не появляться на публике. Шоумен отказывается от съемок и участия во всевозможных проектах.

Но похоже, Дмитрий Нагиев сделал исключение для телеканала СТС. На презентации нового сезона телеканала СТС было объявлено, что поклонники Дмитрия Нагиева увидят его на экране в будущем телесезоне.

Дмитрий Нагиев сыграет роль криминального авторитета в сериале «Кто быстрее». Действие фильм происходит в Геленджике, по сюжету все охотятся за редким бриллиантом.

Напомним, в новом сезоне СТС еще и снимет продолжение культового сериала «Не родись красивой».

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