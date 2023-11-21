СТС снимет продолжение сериала «Не родись красивой»

Телеканал СТС в новом телевизионном сезоне покажет продолжение сериала «Не родись красивой». О том, что канал планирует снять продолжение культового фильма начала 2000-х годов, стало известно во время презентации предстоящего телесезона на канале СТС.

Зрители вновь увидят на экранах свою любимую героиню Катю Пушкареву, которую почти двадцать лет назад сыграла актриса Нелли Уварова. Вернется ли она в проект, пока неизвестно. Создатели продолжения сериала пока все детали держат в секрете.

Напомним, сериал «Не родись красивой» был настоящим хитом в 2005-2006 годах. В нем рассказывалось о несимпатичной девушке, которая устроилась на работу к красавчику-боссу и сумела покорить его сердце.

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