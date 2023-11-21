Эдгард Запашный: «Любой человек, у которого есть домашнее животное, — это дрессировщик»

Известный укротитель тигров, гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный высказался об инициативе одной из партий запретить в цирке животных.

Эдгард Запашный обратил внимание на тот факт, что цирк без зверей обречен на провал. По его наблюдениям, люди и ходят в цирк ради того, чтобы смотреть на дрессированных животных. В самой же дрессуре Эдгард Запашный не видит ничего предосудительного.

«Само понятие цирк, дрессура — это не есть зло, как выдают зоорадикалы. Любой человек, у которого есть домашнее животное, — это дрессировщик. Собаку, кошку мы все равно обучаем определенному своду правил», - отметил Эдгард Запашный.

Инициативы политиков о запрете в цирке дрессуру Эдгард Запашный считает хайпом и ничем более. Эдгард Запашный рассказал, что он и его брат Аскольд регулярно подвергаются нападкам ничего не смыслящих в дрессуре зоорадикалов.

«Цирки не только не изымают насильно хищников из природы, но и, напротив, могут поработать на восстановление популяций исчезающих видов. Если нам дадут задание рожать по 50 тигрят в год, мы этот план перевыполним», - пообещал Эдгард Запашный.

По материалам MK.RU

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