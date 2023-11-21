Николай Добрынин попросил помощи у Олеси Железняк, чтобы устроить сюрприз работникам кафедры в ГИТИСе

Николай Добрынин в этом году отметил 60-летие. Он построил успешную карьеру в кино. Многие зрители его знают благодаря сериалу «Сваты». Актер состоит в браке с Екатериной Комиссаровой больше 20 лет. У них растет дочка Нина.

А также он усыновил сына Анны Тереховой, с которой раньше был в браке. Михаилу уже 36 лет. На этот раз заслуженный артист России посетил презентацию нового сезона канала СТС. Он пришел вместе с наследником. Эксклюзивно для Teleprogramma.pro Добрынин рассказал, поддерживает ли связь с коллегами по «Сватам».