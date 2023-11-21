Николай Добрынин попросил помощи у Олеси Железняк, чтобы устроить сюрприз работникам кафедры в ГИТИСе

Николай Добрынин в этом году отметил 60-летие. Он построил успешную карьеру в кино. Многие зрители его знают благодаря сериалу «Сваты». Актер состоит в браке с Екатериной Комиссаровой больше 20 лет. У них растет дочка Нина.
А также он усыновил сына Анны Тереховой, с которой раньше был в браке. Михаилу уже 36 лет. На этот раз заслуженный артист России посетил презентацию нового сезона канала СТС. Он пришел вместе с наследником. Эксклюзивно для Teleprogramma.pro Добрынин рассказал, поддерживает ли связь с коллегами по «Сватам».
Оказалось, что он порой даже просит помощи у них.
«Только что звонила Оселя Железняк. Я попросил мне помочь. Так как я набрал курс в ГИТИСе и мы должны показать зимой отчет за полгода перед кафедрой, то я предложил Олесе убить кафедру: «Ты появишься вместе со мной и студентами! Это будет бомба!» Ну да, созваниемся, и с Федей ( Федором Добронравовым, – Прим. ред.)», – поделился актер.
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Также Николай Николаевич признался, что не жалеет, что съемки сериала завершили.
«Всему должен быть прекрасный конец! Как и «Молодежку» мы закончили, а сейчас опять хотим снимать возрождение. Я считаю, что на этом надо было остановиться», – признался он.