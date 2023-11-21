Оксана Акиньшина вышла в свет без Данилы Козловского

Актриса Оксана Акиньшина дала повод говорить о том, что ее отношения с Данилой Козловским подошли к концу. По крайней мере, на публике Оксана Акиньшина появилась в одиночестве.

Актриса без спутника пришла на светское мероприятие, организованное телеканалом СТС - презентацию нового телесезона канала. Выглядела Оксана Акиньшина не лучшим образом, чем лишний раз подтвердила, что в ее жизни сейчас не самый простой период. Не исключено, что это может быть связано с разрывом с Данилой Козловским.

Оксана Акиньшина предстала на публике практически без макияжа и без укладки, в потертых укороченных джинсах и высоких ботинках. Поверх неглаженной футболки Оксана Акиньшина набросила жакет.

Напомним, повод говорить о себе, как о паре Оксана Акиньшина и Данила Козловский дали несколько месяцев назад. Парочка вместе выходила в свет и даже ездила в США, где живет дочь Данилы Козловского.

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