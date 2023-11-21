Алика Смехова появилась на премьере сериала в компании гипнотерапевта

В минувший понедельник, 20 ноября, состоялась премьера сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть».

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На этом событии отметились многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди гостей была замечена и Алика Смехова. Актриса приехала на мероприятие вместе с гипнотерапевтом Исой Багировым.

Алика и Иса весело проводили время. Они много позировали на ковровой дорожке, смеялись, улыбались и постили совместное видео в своих блогах.

Какие отношения связывают Смехову и Багирова пока не ясно. Комментировать это они не стали. Тем, кто следит за жизнью артистки в соцсетях, известно, что сердце актрисы не занято. Впрочем, всегда есть вероятность, что Алика не обо всем рассказывает подписчикам.