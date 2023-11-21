Свадьбу для Александра Петрова на 250 человек в Подмосковье устроит известный организатор Андрей Фомин

Оказалось, что влюбленные все же устроят торжество. Хоть актер заверил, что его избранница совершенно не публичный человек, свадьбу они захотели закатить роскошную. Праздник состоится уже скоро, 25 ноября.

«Конечно, мы собираемся, волнуемся! Ну как обычно готовятся к свадьбам — с волнением, суетой и трепетом», — поделилась мама Виктории Татьяна Лескова.

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Удалось узнать, что для важного события была выбрала модная площадке La Pino Hall в Подмосковье. Там ранее отметила своой день рождения блогерша Валерия Чекалина. По предварительным данным, приглашены 250 гостей, среди которых будут коллеги Петрова.

А организатором свадьбы был выбран Андрей Фомин, который прославился тем, что создает крутые и дорогие ивенты не только в Москве, но и заграницей. Именно он делал роскошную свадьбу Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, а еще торжество для дочери арабского эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума. Так как Фомин актер, то делает настоящее шоу, пишет KP.RU.