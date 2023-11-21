Маму экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной проверяет полиция

Маму бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной проверяет полиция. Инесса Катина попала в поле зрения правоохранительных структур из-за раритетного ружья.

Мама Лены Катиной разбирала вещи покойного свекра и наткнулась на находку - огнестрельное оружие, сохранившееся в идеальном состоянии. Все произошло в подмосковного гараже родственника Инессы Катиной. Вместо того, чтобы вызвать полицию на место, мама Лены Катиной привезла ружье домой, в свою московскую квартиру, а затем набрала телефон полиции.

Теперь силовики начали проверку на предмет законности хранения Инессы Катиной огнестрельного оружия.

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По материалам телеграм-канала Mash