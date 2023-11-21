Стилист Бузовой Карстен признался, что из-за болезни у него перекосило лицо и начала отекать нога

Никита дал интервью в шоу «Говорим с любовью». Он впервые рассказал, что переживает непростое время. Начались проблемы со здоровьем, которые превратили его в куклу, а врачи признавались, что ничем не могут помочь.

«Заболела нога, начала отекать. И потом болезнь начала стремительно прогрессировать. Я начал задыхаться», – вспомнил он. «Это был ревматоидный артрит с нарушением иммунной системы. Мне прописали гормональную терапию, больше 15 кило я набрал за две недели. Потом в декабре у меня перекосило лицо, начали выпадать волосы, меня посадили в инвалидную коляску», – пояснил стилист.

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По словам Карстена, его внешность так сильно изменилась, что даже соседи не узнают. Также он признался, что когда ему написал PR-менеджер Бузовой и попросил собрать для нее образы, то ему сразу сказали, что наряды в итоге оказались не в ее стиле. Никита был уверен, что не получит работу, но неожиданно подружился с телеведущей. Она оказалась очень смелой в выборе луков. Также Никита подчеркнул, что артистка научила его не обращать внимание на хейт.