Русский сериал «Суперпозиция» получил четыре награды на американском фестивале Next Media Web

Так в Балтиморе состоялся фестиваль интернет-проектов Next Media Web Fest. Там русский сериал завоевал награды в четырех номинациях. Такая высокая оценка за границей большая редкость для российских работ. «Суперпозицию» признали лучшим фантастическим сериалом, а также проектом с лучшим сценарием, актерским составом и режиссером.

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Добавим, что по сюжету главный герой, которого играет Павел Табаков, пытается найти своего папу, который является пропавшим профессором квантовой физики. И во время поисков он узнает, что его отец сделал важное открытие — он доказал существование мультивселенной. Оказалось, что в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Также появляется гениальный ученый Антидок, который хочет подчинить себе все меры. Поэтому главному герою надо помешать ему уничтожить все.

В сериале также снялись: Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Владислав Чербаев, Константин Лавроненко.