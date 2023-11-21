Русский сериал «Суперпозиция» получил четыре награды на американском фестивале Next Media Web

Лукерья Ильяшенко, Павел Табаков и Игорь Жижикин. Фото: кадр из сериала «Суперпозиция»

Фантастический сериал «Суперпозиция», главную роль в котором исполнил актер Павел Табаков, признали лучшим на фестивале в США.

В 2022 году из России ушли многие зарубежные компании, в том числе американские киностудии перестали выдавать лицензии на показа фильмов. После этого отечественная киноиндустрия стала выпускать еще больше новых картин. 

Год назад вышел сериал «Суперпозиция». Режиссер фантастического сериала — Вадим Валиуллин. Примечательно, что в его сюжете есть мафия, интриги, коварство, денежные соблазны, перемещения во времени и любовные треугольники, но среди россиян эту работу мало кто оценил.  Однако в США эта работа произвела фурор. 

Так в Балтиморе состоялся фестиваль интернет-проектов Next Media Web Fest. Там русский сериал завоевал награды в четырех номинациях. Такая высокая оценка за границей большая редкость для российских работ. «Суперпозицию» признали лучшим фантастическим сериалом, а также проектом с лучшим сценарием, актерским составом и режиссером. 

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Добавим, что по сюжету главный герой, которого играет Павел Табаков,  пытается найти своего папу, который является  пропавшим профессором квантовой физики. И во время поисков он узнает, что его отец сделал важное открытие — он доказал существование мультивселенной. Оказалось, что в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Также появляется  гениальный ученый Антидок, который хочет подчинить себе все меры. Поэтому главному герою надо помешать ему уничтожить все.

В сериале также снялись: Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Владислав Чербаев, Константин Лавроненко.

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