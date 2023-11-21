Ольга Бузова назвала трех самых привлекательных мужчин отечественного шоу-бизнеса

Ольга Бузова много лет остается на вершине рейтинга самых популярных артисток России.

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Одни ее любят. Другие не выносят. Но факт остается фактом: равнодушных нет. Вокруг имени певицы всегда много шума. Даже бывший муж, с которым Ольга рассталась еще в 2016 году, периодически вспоминает об экс-супруге. Особенно тогда, когда нужно помочь с рекламой.

При этом личная жизнь артистки складывается не очень удачно. Поэтому в интервью Ольгу часто спрашивают о том, каким она видит своего будущего избранника. Обычно в таких случаях Бузова перечисляет очевидные положительные качества.

Но Баста в своем шоу «Вопрос ребром» решил пойти другим путем. Рэпер не стал углубляться, а сразу спросил о том, кого Бузова считает привлекательным.

Артистка отметила, что внешность для нее не самое главное. Однако все-таки назвала троих самых красивых мужчин отечественного шоу-бизнеса.

На вершине рейтинга оказался Дмитрий Нагиев. Второе место досталось Станиславу Бондаренко, который несколько раз снимался в клипах Ольги. А замкнул тройку лидеров актер Павел Прилучный.

Источник: шоу «Вопрос ребром» с Бастой