Актриса Екатерина Волкова поблагодарила старшую дочку в день 30-летия за внука

Екатерина Волкова уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. Многие знают ее по сериалу «Скорая помощь». Актриса также успевает уделять время семье. Она вырастила дочку Валерию, которую родила от первого мужа Алексея.
Также у нее есть еще двое детей, которые родились в браке с писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым. Сыну Богдану уже 17 лет, а дочке Александре 15. И 21 ноября звезда поздравила старшую наследницу с юбилеем.
Примечательно, что Волкова поделилась фото с наследницей. Она позже утроила семейные посиделки. Актриса захотела посвятить дочке теплые слова и поблагодарить за своего внука.
«С днем рождения, моя дорогая доченька! Самая главная моя удача — это то, что ты умеешь быть радостной и счастливой. Желаю тебе энергии, сил, творчества и много-много любви, чтобы хватало на всё и всех родных и близких. Спасибо за Тимошу, который объединил нас всех в порыве огромной энергии любви и обожания! Люблю тебя! Главное — здоровья, береги себя, моя красотуля!» — написала звезда.
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Напомним, что Тимоша – годовалый внук Екатерины, в котором она души не чает. Актриса всегда с радостью нянчит малыша. Особенно часто она проводит с ним время на даче. Мальчику нравится гулять по суду своей 49-летней бабушки.