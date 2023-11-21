Актриса Екатерина Волкова поблагодарила старшую дочку в день 30-летия за внука

Примечательно, что Волкова поделилась фото с наследницей. Она позже утроила семейные посиделки. Актриса захотела посвятить дочке теплые слова и поблагодарить за своего внука.

«С днем рождения, моя дорогая доченька! Самая главная моя удача — это то, что ты умеешь быть радостной и счастливой. Желаю тебе энергии, сил, творчества и много-много любви, чтобы хватало на всё и всех родных и близких. Спасибо за Тимошу, который объединил нас всех в порыве огромной энергии любви и обожания! Люблю тебя! Главное — здоровья, береги себя, моя красотуля!» — написала звезда.

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Напомним, что Тимоша – годовалый внук Екатерины, в котором она души не чает. Актриса всегда с радостью нянчит малыша. Особенно часто она проводит с ним время на даче. Мальчику нравится гулять по суду своей 49-летней бабушки.