Телеканал «Домашний» покажет турецкую детективную драму «Ворон»

В эту субботу, 25 ноября, на телеканале «Домашний» начнется показ турецкой детективной драмы «Ворон», главные роли в которой сыграли Бурджу Бириджик и Барыш Ардуч.

Драма «Ворон» - это история любви Кузгуна и Дилы, которые встретившись во взрослой жизни, понимают, что знают друг друга с самого раннего детства.

Действительно, когда-то их отцы были полицейскими и работали вместе. Но потом их пути разошлись. Отец Дилы перешел на темную сторону, а отец Кузгуна умер в тюрьме, объявленный предателем.

«Ворон» - это сериал о прощении и выборе между светом и тьмой, семьей и любимыми, справедливостью и законом.

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