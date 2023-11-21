Давид Манукян купил квартиру в Москве стоимостью более 130 миллионов рублей

Давид Манукян, который также известен как Дава, стал известным больше пяти лет назад. Он начинал строить карьеру блогера, потом встречался с Ольгой Бузовой. Ему удалось подружиться с Филиппом Киркоровым. Дава стал снимать клипы и записывать песни.
Блогер также участвует в реалити-шоу на телевидении. Он не скрывает, что хорошо зарабатывает. 20 ноября артист похвастался значимой покупкой - квартирой.
Дава начал делать ремонт и рассказал, какая будет планировка. По его задумке, в квартире будут две комнаты для детей и гардеробная для супруги. Предположительно это 4-комнатная квартира: 2 детские, спальня и гостиная.
«Специально выбирал квартиру с высокими потолками. Весь город как на ладони. Красиво? К семейной жизни готов», - заявил он.
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По данным журналистов, Дава потратил более 130 миллионов рублей на эту недвижимость. Напомним, что ранее Бузова тоже купила квартиру в Москве в элитном комплексе. Она долго не могла найти время на то, чтобы обзавестись жильем. Но после трех лет ремонта артистка переехала со съемных апартаментов в свои собственные. И пока она предпочитает не устраивать экскурсии по своему гнездышку.
По материалам Telegram-канал «Звездач»