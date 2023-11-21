Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель: «Мне есть, ради кого жить»

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после разрыва с мужем Дмитрием Дмитренко одна воспитывает двух дочерей Василису и Софию. Девочкам пять лет и три года соответственно.

Ольга Рапунцель дала понять, что маленькие наследницы - ее настоящая отдушина и мотивация жить. Ольга Рапунцель устала от происходящего в своей жизни. Затяжной бракоразводный процесс с Дмитрием Дмитренко отнимает у нее много сил и эмоций. В микроблоге Ольга Рапунцель поделилась новым снимком, на котором запечатлена в обществе Василисы и Софии, и под ним написала, что всегда будет рядом со своими детьми.

«Мои дочки - это спокойствие для моего сердца и для моей души. Я всегда начеку, и чтобы ни происходило, я всегда буду рядом с ними и выберу своих детей. И вообще, это же самое лучшее чувство, когда ты кому-то нужен и когда у тебя есть, ради кого жить», - написала Ольга Рапунцель.

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