Ольга Бузова об идеальном мужчине: «Главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть»

На этот раз Ольга заговорила и о своем идеале мужчины. Она призналась, что для нее внешность имеет совсем не главное значение, так как больше артистка обращает внимание на другие вещи. Телеведущая подчеркнула, что выбирает не глазами, а сердцем.

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«Для меня никогда не были принципиально важны внешние данные. Для меня красота внутри. Но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло — у меня зрение плохое. Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть. А если ты умеешь шутить, значит ты уже умный мужчина. По юмору сразу определяется человек», — рассуждала певица в YouTube-шоу.

Ранее Бузова признавалась, что два года не была в постели с мужчиной. При этом она отмечает, что ходит на свидания, но не часто из-за своего загруженного графика. Более того, артистка уверена, что может в любой момент выйти замуж, так как у нее много ухажеров.