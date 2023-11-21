Ольга Бузова об идеальном мужчине: «Главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть»

Ольга Бузова за минувшие 20 лет прославилась на всю страну. Она стала известной телеведущей, начав карьеру с проекта «Дом-2». Также ей не раз удавалось сниматься в кино. А теперь после съемок нового проекта «Сокровища императора» в Китае, приступила к подготовке к трех сольных концертов в Москве.
21 ноября вышел новый выпуск шоу «Вопрос ребром». В беседе с Бастой она призналась, что Дава, который тоже ездил в Китай, снова на нее подписался в соцсетях и лайкает ее фото.
На этот раз Ольга заговорила и о своем идеале мужчины. Она призналась, что для нее внешность имеет совсем не главное значение, так как больше артистка обращает внимание на другие вещи. Телеведущая подчеркнула, что выбирает не глазами, а сердцем.
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«Для меня никогда не были принципиально важны внешние данные. Для меня красота внутри. Но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло — у меня зрение плохое.
Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть. А если ты умеешь шутить, значит ты уже умный мужчина. По юмору сразу определяется человек», — рассуждала певица в YouTube-шоу.
Ранее Бузова признавалась, что два года не была в постели с мужчиной. При этом она отмечает, что ходит на свидания, но не часто из-за своего загруженного графика. Более того, артистка уверена, что может в любой момент выйти замуж, так как у нее много ухажеров.