Психолог и телеведущий Марк Бартон о внешнем виде Аллы Пугачевой: «Годы берут свое»

Известной певице Алле Пугачевой в апреле будущего года исполнится 75 лет. Не так давно Примадонна приезжала в Россию по каким-то своим делам. Алла Пугачева за это время успела попасть в объективы фотокамер, и поклонники смогли убедиться, что Алла Пугачева в свои годы выглядит роскошно.

Известный психолог, коуч и телеведущий Марк Бартон не видит ничего удивительного в стремлении пожилой женщины выглядеть хорошо. Ведь это ее привычное состояние.

«Биологическое старение никто не отменял. Но при этом каждая женщина хочет в любом возрасте быть красивой и ухоженной. Я даже свою бабушку вспоминаю, которой было 80 лет, а она губки подкрашивала, чтобы сходить на рынок за молоком. Алла Борисовна – не исключение. То, что она следит за собой, – это абсолютно нормальная история. Годы берут свое, а желание быть красивым присутствует у каждого человека», - поделился своим мнением Марк Бартон.

Напомним, Алла Пугачева уже без малого два года не живет в России. Сначала ее семья переехала в Израиль, а примерно месяц назад перебралась на Кипр.

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По материалам MK.RU