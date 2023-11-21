Фигуристка Камила Валиева станет ведущей фестиваля «Новая Песня года»

Камила Валиева уже давно стала известной персоной. Она с малых лет выступает на льду. Недавно она одержала победу в короткой программе на Гран-при России в Казани.

При этом еще не завершились разбирательства с допинг-скандалом, который случился на Олимпийских играх в Пекине. Но спортсменка продолжает трудится. На этот раз она получила новую роль. Валиева станет вести фестиваль современной музыки «Новая Песня года» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.