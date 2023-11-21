Фигуристка Камила Валиева станет ведущей фестиваля «Новая Песня года»

Камила Валиева уже давно стала известной персоной. Она с малых лет выступает на льду. Недавно она одержала победу в короткой программе на Гран-при России в Казани.
При этом еще не завершились разбирательства с допинг-скандалом, который случился на Олимпийских играх в Пекине. Но спортсменка продолжает трудится. На этот раз она получила новую роль. Валиева станет вести фестиваль современной музыки «Новая Песня года» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
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Напомним, что в этом году мероприятие пройдет на сцене Дворца спорта «Мегаспорт».
Зрителей порадуют свои выступлением такие артисты, как: JONY, Валя Карнавал, Милана Хаметова, Люся Чеботина, Dava, MIA BOYKA, Люся Чеботина, GAVRILINA, Мот, Ваня Чебанов, Артем Качер, Ольга Серябкина, VAVAN, Mary Gu и многие другие известные персоны. Отметим, что Фестиваль «Новая Песня года» состоится 3 декабря.