Юлия Ефременкова из «Дома-2» покупает квартиру в Краснодаре

Бывшая участница «Дома-2» и экс-ведущая этого реалити-шоу Юлия Ефременкова в последнее время часто бывает в Краснодаре и Туапсе со своими сыновьями-близнецами.

Юлия Ефременкова считает, что на Юге климат гораздо лучше, чем в прохладной Москве. Так что. Ефременкова даже планирует приобрести недвижимость в Краснодаре, чтобы останавливаться здесь не на съемной квартире, а в собственных апартаментах.

«Короче, ребятки, что я тут надумала. Так как я очень люблю Краснодар, это фактически моя родина. Съемные квартиры – это хорошо. Но я сюда буду часто приезжать и решила здесь присмотреть недвижимость», - поделилась Юлия Ефременкова планами с подписчиками.

Несколько квартир Юлия Ефременкова уже присмотрела и в ближайшее время отправится на визуальный просмотр, чтобы окончательно определиться с выбором.

Напомним, у Юлии Ефременковой есть собственная просторная квартира в Москве.

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