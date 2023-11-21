Гарик Харламов заявил, что мечтает сыграть или озвучить злодея в кино

Гарик Харламов уже давно строит карьеру на телевидении. Он стал известным юмористом, а также снимается в кино. Многие зрители полюбили его роли в сериалах «Гусар» и «Зона комфорта». А в этом году он сыграл в фильме «Теща» вместе с Ларисой Гузеевой.
Эту работу уже называют главным коллабом года. Раньше они не были знакомы, но юморист монтировал шутливые ролики с ведущей «Давай поженимся!». Теперь они дружат. В новом интервью артист рассказал о роли своей мечты.
«Как минимум, я бы хотел озвучить злодея в мультике. У меня дубляжа в мультиках было очень много, но злодеев не было! Даже сейчас в «Кентервильском привидении» персонаж на самом деле милый и добрый», – поделился он.
Также Харламовахотел бы получать драматические роли. Он понимает, что это сложная задача и нужно медленно идти к этой цели, чтобы сделать плавный переход. При этом шоумен понимает, какая ему предстоит сложная задача.
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«Приучить зрителя, что Гарик Харламов – это не обязательно чистая комедия. Если я сейчас с ходу сыграю Отелло или короля Лира, или снимусь в серьезном фильме про войну, представляете, как это воспримут? Есть риск не получить зрителей, которые любят драму», – высказался актер, пишет KP.RU.