Гарик Харламов заявил, что мечтает сыграть или озвучить злодея в кино

Гарик Харламов уже давно строит карьеру на телевидении. Он стал известным юмористом, а также снимается в кино. Многие зрители полюбили его роли в сериалах «Гусар» и «Зона комфорта». А в этом году он сыграл в фильме «Теща» вместе с Ларисой Гузеевой.

Эту работу уже называют главным коллабом года. Раньше они не были знакомы, но юморист монтировал шутливые ролики с ведущей «Давай поженимся!». Теперь они дружат. В новом интервью артист рассказал о роли своей мечты.