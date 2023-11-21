Гарик Харламов заявил, что мечтает сыграть или озвучить злодея в кино

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что пока ему не доводилось играть злодеев, но он этого очень хочет.

Гарик Харламов уже давно строит карьеру на телевидении. Он стал известным юмористом, а также снимается в кино. Многие зрители полюбили его роли в сериалах «Гусар» и «Зона комфорта». А в этом году он сыграл в фильме «Теща» вместе с Ларисой Гузеевой. 

Эту работу уже называют главным коллабом года. Раньше они не были знакомы, но юморист монтировал шутливые ролики с ведущей «Давай поженимся!». Теперь они дружат. В новом интервью артист рассказал о роли своей мечты. 

«Как минимум, я бы хотел озвучить злодея в мультике. У меня дубляжа в мультиках было очень много, но злодеев не было! Даже сейчас в «Кентервильском привидении» персонаж на самом деле милый и добрый», – поделился он.

Также Харламовахотел бы получать драматические роли. Он понимает, что это сложная задача и нужно медленно идти к этой цели, чтобы сделать плавный переход. При этом шоумен понимает, какая ему предстоит сложная задача.

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«Приучить зрителя, что Гарик Харламов – это не обязательно чистая комедия. Если я сейчас с ходу сыграю Отелло или короля Лира, или снимусь в серьезном фильме про войну, представляете, как это воспримут? Есть риск не получить зрителей, которые любят драму», – высказался актер, пишет KP.RU.

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