Анастасия Волочкова вспомнила, как покупала линолеум в Лондоне для Большого театра

Звезда балета, 47-летняя Анастасия Волочкова вспомнила, какой след она оставила в истории Большого театра. Как выяснилось, балерина не только блистала на его сцене, но и заменила паркет в репетиционных залах на линолеум, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

«Но мы же балерины, мы на линолеуме танцуем. Но никто даже не подумал покрыть. У меня тогда был друг, партнер, и мы в Лондоне заказали линолеум», - рассказала Анастасия Волочкова.

Линолеум застелили в репетиционном зале. Анастасия Волочкова призналась, что мысленно радовалась тому, что теперь она и ее коллеги смогут репетировать в зале с комфортными условиями.

«Но что вы думаете? Сначала приходили вот эти крысы завистливые и говорили: «Вот сюда мы не пойдем, не выписывайте нам репетиции, потому что тут Волочкова постелила линолеум». А через пять дней я прихожу в канцелярию выписать себе репетицию, а мне говорят: «А зал занят. Такой хороший линолеум вы постелили!» - поделилась Анастасия Волочкова.

По признанию балерины, купленный ею в Лондоне линолеум и по сей день лежит в репетиционном зале Большого театра. Со временем Анастасия Волочкова приобрела линолеум и для второго репетиционного зала Большого.

«Так что, я не только свой след росчерком пуант оставила в Большом театре, но еще и подарила ему покрытие», - резюмировала Анастасия Волочкова.

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