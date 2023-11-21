Внучка Андрея Кончаловского получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики

22-летняя Мария Михалкова-Кончаловская всерьез увлечена работой орнаменталиста. Этой осенью девушка провела выставку своих картин, на которой была замечена ее знаменитая бабушка и другие родственники художницы.

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Но на этом таланты внучки Андрея Кончаловского не заканчиваются. Не так давно она разместила в соцсетях пост о том, что решила развиваться как актриса.

Мария написала, что уже приступила к работе в проекте скандального режиссера Валерии Гай Германики.

Выяснилось, что девушка получила одну из главных ролей в сериале «Обоюдное согласие 2». В числе ее партнеров по съемкам такие артисты, как Диана Арбенина, Елена Ханга и Глафира Тарханова.

«Короче, я только поняла, что никому не рассказала даже. Я сейчас снимаюсь в сериале! Да. Никогда не говори никогда. Мне нереально повезло, моя первая большая роль будет в сериале «Обоюдное согласие 2», — поделилась Михалкова-Кончаловская со своими подписчиками.

Источник: 7days.ru