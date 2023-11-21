Мария Погребняк: «Лично я простить измену не смогла бы»

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария высказала свое отношение к полигамии в браке. Мария Погребняк считает подобное недопустимым и заявляет, что никогда не простила бы измену.

«К изменам я отношусь, естественно, отрицательно. Но это выбор каждого человека. Если он готов жить, предавая чувства другого человека, то это его выбор. Для меня это подло и мерзко. Я считаю, что мы все-таки отличаемся от животных и можем остановиться на одном человеке и быть верным ему до конца своих дней. Лично я простить измену не смогла бы», - сказала Мария Погребняк.

Напомним, не так давно Мария Погребняк рассталась со своим мужем после семнадцати лет брака и рождения троих сыновей. По некоторым данным, причиной разрыва стала измена.

Мария Погребняк утверждает, что с бывшим мужем они остались с друзьями и находятся на постоянной связи друг с другом.

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По материалам kp.ru