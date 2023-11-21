Моргенштерн* готов выступить в России за 8,8 миллиона рублей

Алишер Моргенштерн* подработал свой райдер и выказал готовность выступить не только за рубежом, но и в России, где он признан иноагентом. Об этом RT сообщил его директор Владимир Шавгулидзе.

Он уверен, что у певца для этого есть права и никто не может помешать ему зарабатывать на территории РФ.

Тем, кто захочет увидеть Моргенштерна* на своем корпоративе придется изрядно раскошелиться. Согласно обновленному райдеру Моргенштерн* просит за свое выступление 100 тысяч долларов или 8,8 миллионов рублей.

Также рэпер желает видеть в своей гримерной липовый мед и консервированные опята, а из напитков — премиальный алкоголь. Также в списке указано семь пар мужских трусов. Ну и вишенка на торте – обязательно присутствие кальянщика.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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