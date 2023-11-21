Дети Агаты Муцениеце попросили свою мать бросить курить

Агата Муцениеце является востребованной артисткой и заботливой матерью. Актриса много работает, но всегда находит время на своих детей.
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Она старается учитывать мнение наследников по поводу разных вопросов. Поэтому, когда Тимофей и Мия попросили свою звездную мать бросить курить, Агата сразу же согласилась.
О том, что она решила избавиться от вредной привычки, Муцениеце сообщила в своем блоге. Актриса сказала, что это не пустые обещания, так как она не привыкла бросать слов на ветер. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Агата выбросила запас электронных сигарет в мусорницу.
«Мы идем торжественно выбрасывать сигареты. С этого момента я больше не курю электронки и не покупаю новые. Ну что ж, за здоровый образ жизни матери.
Знаете, у меня уже успела выработаться физическая привычка. Конечно, пока мне их не хватает, особенно когда еду за рулем, но ничего. Я если что-то бросаю, то бросаю», — заверила Агата.