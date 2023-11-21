Дети Агаты Муцениеце попросили свою мать бросить курить

Агата Муцениеце является востребованной артисткой и заботливой матерью. Актриса много работает, но всегда находит время на своих детей.

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Она старается учитывать мнение наследников по поводу разных вопросов. Поэтому, когда Тимофей и Мия попросили свою звездную мать бросить курить, Агата сразу же согласилась.

О том, что она решила избавиться от вредной привычки, Муцениеце сообщила в своем блоге. Актриса сказала, что это не пустые обещания, так как она не привыкла бросать слов на ветер. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Агата выбросила запас электронных сигарет в мусорницу.