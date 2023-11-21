20-летний хит Кати Лель «Мой мармеладный» вошел в пятерку самых вирусных песен в мире

Около 7 дней назад пользователи TikTok неожиданно стали тиражировать на свих страничках различные видео под песню «Мой мармеладный» Кати Лель.

В итоге песня 20-летней давности вирусно разошлась по Сети. Люди в кадре старательно двигались под пение российской певицы, пытаясь попасть в слова «муа-муа» и «джага-джага».

Некоторые блогеры надели в своих клипах меховые наряды и поставили хештег slavicgirl, что означает «славянская девушка».

А сервис для стриминга Spotify включил песню Кати Лель в список 50 самых вирусных трендов во всем мире, сообщает KP.RU. В итоге хит занял 5 место, обогнав даже Тейлор Свифт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»