Анна Семенович рассказала о планах зачать ребенка

Анна Семенович рассказала журналистам VOICE, что с декабря прошлого года встречается с мужчиной. И у них все очень серьезно в отношениях. Бойфренд отличается щедростью и внешними данными.

«Крупный, брутальный, статный – под стать мне. Мы очень гармонично смотримся вместе. Очень интересный внешне, привлекает женские взгляды. А еще он очень умный, с прекрасным чувством юмора — это меня в нем заводит особенно», - поведала певица.

Семенович уже подумывает о свадьбе, мечтая о бракосочетании на островах, чтобы привезти оттуда красивые романтичные фотографии в роскошном платье и с развивающимися по ветру волосами.

Пара уже всерьез задумалась о детях им неважен пол ребенка, главное, чтобы он был счастливым.