Дважды разведенный Гарик Харламов рассказал о своих отношениях с бывшими тещами

В ноябре 2023 года выйдет фильм Аскара Узабаева «Теща». В главных ролях картины снялись Гарик Харламов, Лариса Гузеева и Настасья Самбурская.
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Сюжет фильма строится вокруг непростых отношений зятя и тещи. Персонаж Гузеевой то и дело придирается к мужу дочери, его играет Харламов. И чтобы стороны смогли забыть о вражде, режиссер решил прибегнуть к стандартному трюку с обменом телами.
Тема противостояния тещи и зятя актуальна и в реальной жизни. Многим она знакома не понаслышке. Но Гарик Харламов утверждает, что ему повезло. У артиста было две тещи, и с обеими женщинами у него получилось найти общий язык.
Напомним, Харламов был 3 года женат на менеджере московского клуба Юлии Лещенко и 6 лет провел в браке с актрисой Кристиной Асмус. По словам Гарика, матери его бывших избранниц даже близко не походили на героиню Ларисы Гузеевой.
«У меня таких тещ не было. Бог миловал. Ни разу у меня не было никаких скандалов в этом плане, ничего даже близко такого! Тещи приезжали по праздникам – на Новый год, 8 марта, день рождения жены, день рождения мой, день рождения дочки и так далее. Все было тепло, весело…» — рассказал Харламов журналисту KP.RU.