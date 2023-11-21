Дважды разведенный Гарик Харламов рассказал о своих отношениях с бывшими тещами

В ноябре 2023 года выйдет фильм Аскара Узабаева «Теща». В главных ролях картины снялись Гарик Харламов, Лариса Гузеева и Настасья Самбурская.

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Сюжет фильма строится вокруг непростых отношений зятя и тещи. Персонаж Гузеевой то и дело придирается к мужу дочери, его играет Харламов. И чтобы стороны смогли забыть о вражде, режиссер решил прибегнуть к стандартному трюку с обменом телами.

Тема противостояния тещи и зятя актуальна и в реальной жизни. Многим она знакома не понаслышке. Но Гарик Харламов утверждает, что ему повезло. У артиста было две тещи, и с обеими женщинами у него получилось найти общий язык.

Напомним, Харламов был 3 года женат на менеджере московского клуба Юлии Лещенко и 6 лет провел в браке с актрисой Кристиной Асмус. По словам Гарика, матери его бывших избранниц даже близко не походили на героиню Ларисы Гузеевой.